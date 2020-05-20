Собянин рассказал, как будут восстанавливать работу МФЦ в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Власти Москвы намерены возобновить работу городских многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ) "аккуратно, по самым критичным услугам". Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

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Он напомнил, что работа МФЦ возобновится с понедельника, 25 мая. "Делать это будем аккуратно, только по самым критичным услугам, и в тех МФЦ, которые могут позволить обеспечить нормальный режим работы по санитарным требованиям", - сказал Собянин.

Мэр пояснил, что необходимость открытия многофункциональных центров вызвана тем, что далеко не все услуги обеспечиваются в электронном виде, а количество людей, которые не получили те или иные услуги, каждую неделю нарастает.