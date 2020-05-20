Пассажиропоток в Москве достиг 4,5 млн человек в сутки

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток увеличился в столице до 4,5 млн человек в сутки, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

"Сегодня трафик в Москве увеличился на миллион человек и достиг 4,5 млн человек в сутки. Это уникальные пассажиры, не считая тех кто ходит просто в магазин, в аптеку и так далее", - сказал Собянин. Он заметил, что такой показатель составляет почти половину от общего числа всех работающих в Москве граждан в "обычное" время. "Конечно, это создает дополнительные понятные риски ускорения распространения заболеваемости", - заметил мэр. Он напомнил, что в городе был введен масочно-перчаточный режим в метрополитене и в магазинах.

"Добились за последнюю неделю того, что 95-98% [пассажиров] в метро соблюдают этот режим, 93% соблюдают это в торговле. Это, конечно, хорошая история, когда сами граждане заботятся о том, чтобы защитить себя и окружающих", - подчеркнул Собянин. В этой связи он заметил также, что контроль за соблюдением мер самоизоляции в мегаполисе необходимо продолжать.