Комплекс зданий инновационного центра построят в Зеленограде до февраля 2022 года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комплекс зданий инновационного центра, трансфера технологий и специализированной подготовки кадров появится в Зеленоградском округе Москвы в 2022 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на строительство комплекса зданий инновационного центра, трансфера технологий и специализированной подготовки кадров в Зеленоградском округе Москвы. Застройка предполагается на площадке "МИЭТ" на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" (ОЭЗ "Зеленоград") за счет инвестора", - приводятся в материале слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Он уточнил, что срок действия разрешения на строительство - до февраля 2022 года. Застройщиком выступает АО "Зеленоградский инновационно-технологический центр". Согласно проекту, общая площадь зданий составит свыше 26 тыс. кв. м. Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе возведут 11-этажное здание центра трансфера технологий и специализированной подготовки кадров, на втором - пятиэтажный инновационный центр с опытно-конструкторскими отделами.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, устроят газоны, высадят декоративные кустарники. На открытых стоянках создадут 78 машино-мест. Подъезд транспорта организуют по улице Солнечная аллея через территорию национально-исследовательского университета "МИЭТ".

"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлена программа проверок. Надзор будет вестись на всех этапах строительства: от разработки котлована до отделочных работ с привлечением специалистов Центра экспертиз, которые выполнят необходимые лабораторно-инструментальные исследования", - отметил Антосенко.