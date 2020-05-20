{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура проверит штрафы за нарушение самоизоляции женщины, в марте уехавшей из Москвы

Женщине выписали два штрафа по 4 тыс. рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку сообщений СМИ о выписанных штрафах за нарушение режима самоизоляции пенсионерке, два месяца назад уехавшей из Москвы в другой регион. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В СМИ появилось письмо жительницы Москвы Натальи Каменевой, которая пожаловалась на выписанные ей 8 и 11 мая штрафы по 4 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции в столице, в то время, как она еще 23 марта уехала на дачу во Владимирской области, а в Москву с тех пор не возвращалась. Дозвониться по телефону Главконтроля Москвы, выписавшего ей штрафы, по ее словам, ей так и не удалось.

"Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщению в СМИ о необоснованном привлечении жительницы Москвы к административной ответственности, - сообщила Нефедова. - В ходе проверки будет дана оценка законности постановления по делу об административном правонарушении, при наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и восстановлении прав москвички".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Комплекс зданий инновационного центра построят в Зеленограде до февраля 2022 года
Предполагается, что общая площадь зданий превысит 26 тыс. кв. м.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС