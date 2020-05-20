Прокуратура проверит штрафы за нарушение самоизоляции женщины, в марте уехавшей из Москвы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку сообщений СМИ о выписанных штрафах за нарушение режима самоизоляции пенсионерке, два месяца назад уехавшей из Москвы в другой регион. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В СМИ появилось письмо жительницы Москвы Натальи Каменевой, которая пожаловалась на выписанные ей 8 и 11 мая штрафы по 4 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции в столице, в то время, как она еще 23 марта уехала на дачу во Владимирской области, а в Москву с тех пор не возвращалась. Дозвониться по телефону Главконтроля Москвы, выписавшего ей штрафы, по ее словам, ей так и не удалось.

"Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщению в СМИ о необоснованном привлечении жительницы Москвы к административной ответственности, - сообщила Нефедова. - В ходе проверки будет дана оценка законности постановления по делу об административном правонарушении, при наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и восстановлении прав москвички".