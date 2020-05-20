Реконструкция ж/д участка Каланчевская - Курская снизит уровень шума на 40%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. После завершения работ по реконструкции участка Москва-Пассажирская-Курская - Москва-Каланчевская Московской железной дороги уровень шума от поездов на этом перегоне снизится на 40%. Об этом сообщил журналистам в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Между [станциями] Каланчевской и Курской предстоит провести реконструкцию двух существующих железнодорожных путей и построить третий и четвертый главные пути. Это позволит в 2,5 раза увеличить пропускную способность участка, по которому ходят поезда МЦД-2, а в перспективе к ним добавятся поезда МЦД-4, который свяжет Киевское и Горьковское направления МЖД. Для этого будут применены технические решения, которые снизят уровень шума минимум на 40%. Это полностью бесстыковой путь и шумозащитные экраны на протяжении всего участка", - сказал Собянин.

Он добавил, что считает данный проект крайне сложным: работы на нем идут в условиях плотной застройки, рядом жилые дома, и важнейшая задача состоит в том, чтобы уменьшить дискомфорт соседства с железной дорогой. "Железнодорожная инфраструктура города, Московского региона, Центрального транспортного узла является ключевой для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь города, горожан, нормальный проезд до дома и до работы. Многое было сделано в этом направлении, запущены московские первый и второй [центральные] диаметры, но эта стройка (на станции Каланчевская - прим. ТАСС) для развития железнодорожной, запуска новых диаметров, в том числе для МЦД-4, улучшения работы МЦД-2, является ключевой и, пожалуй, самой сложной по объемам. Она будет идти в 2020, 2021, 2022 годах, закончится в начале 2023 года. По тем нормативам, которые есть, надо было вообще до 2025 года растягивать", - сказал мэр.

Он добавил, что власти Москвы и "Российские железные дороги" сконцентрировали все ресурсы и возможности, в том числе организационные, проектные и финансовые, чтобы ускорить "расширение этой горловины между Каланчевской и Курским вокзалом". По словам Собянина, выполнение данных работ позволит в два раза увеличить интенсивность работы МЦД-2 и запустить МЦД-4, а на станции Каланчевская создать первоклассный транспортной-пересадочный узел, чтобы люди могли пересаживаться с одного диаметра на другой, комфортно идти до Площади трех вокзалов.

"Есть стройки в Москве, которые не прекращаются ни на минуту, несмотря на все ограничения, которые есть, несмотря на эпидемию, трудности, сложности, экономические сложности. Мы должны смотреть не только на сегодняшнюю ситуацию, а что будет завтра, послезавтра. В период пандемии коронавируса мы не стали приостанавливать строительство метро и модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Эти стройки критически важны для москвичей и жителей Подмосковья", - сказал мэр.

Об МЦД

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км пути, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.