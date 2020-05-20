Стоимость работ на Центральном транспортном узле в 2020 году оценивается в 79 млрд рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Около 79 млрд рублей предусмотрено в 2020 году на ремонтные и строительные работы на Центральном транспортном узле. Реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская - Москва-Каланчевская является крупнейшим и одним из самых сложных проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры, который в настоящее время реализуется в Москве, сообщил журналистам в среду заместитель генерального директора - начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО "РЖД" Олег Тони.

"Если говорить в целом про задачи по Центральному транспортному узлу, то выполнить надо работы на 79 млрд рублей. Работы развернуты по плану и идут по плану. Практически на всех направлениях за четыре месяца выполнено уже работ на 18 млрд рублей - 22% от плана текущего года. Самый сложный проект во всем ЦТУ - реконструкция этого участка, развернутая длина [которого] 16 км (Каланчевская-Курская - прим. ТАСС)", - сказал Тони.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская - Москва-Каланчевская предусматривает увеличение пропускной способности участка с 178 до 353 пар поездов в сутки, что позволит сократить минимальный интервал движения поездов с 6 до 2,5 минут, а также организовать движение поездов МЦД-4 "Киевско-Горьковский". Количество пассажирских мест будет увеличено в 2,5 раза - с 706 тыс. до 1,8 млн в сутки.

"Участок Каланчевская-Курская - самый тяжелый, потому что под работающими поездами, люди пользуются нашей инфраструктурой, железнодорожным транспортом, а мы ведем масштабнейшие работы по реконструкции. Мы видим сейчас два пути, а после реконструкции их будет четыре. Более того, сейчас достаточно шумно. Мы понимаем, поезда идут в центре города, и при работе будем использовать технологии: виброгасящие маты, бесстыковой путь, шумоизолирующие экраны. Мы планируем, что уровень шума упадет на 40%: поездов будет в два раза больше, а уровень шума - меньше", - сказал Тони, обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину.

Он добавил, что на данной стройке работают 500 человек, все строители исполняют распоряжение Роспотребнадзора и мэра Москвы, пользуются индивидуальными средствами защиты, за чем следят и бригадиры, и прорабы. "Тестируем выборочно людей. Беспрерывно работаем, меры дают свой [положительный] эффект", - сказал Тони.

Технологические окна

Как добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, реконструкция данного участка проводится без прекращения движения поездов, работы выполняются по специальному графику в технологические окна по выходным дням. После введения режима самоизоляции на фоне сильного снижения пассажиропотока восьмичасовые технологические окна были выделены и в будние дни вне часов пик, что позволит сократить сроки завершения работ на участке Курская-Каланчевская на полгода. В рамках проекта реконструкции будет фактически заново построена станция Каланчевская, которая станет крупным транспортным узлом, обеспечивающим пересадку пассажиров между МЦД-2 и МЦД-4 с возможностью пересадки в шаговой доступности на станцию метро "Комсомольская" и три вокзала - Ленинградский, Ярославский и Казанский. Время пересадки для пассажиров с Ленинградского, Ярославского и Казанского вокзалов на станцию Каланчевская сократится в два раза.