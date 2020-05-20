Прием заявок на конкурс "Наследие Москвы" пройдет до 1 октября

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Официальный старт дан конкурсу лучших практик и инициатив в сфере сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Наследие Москвы". К участию в конкурсе допускаются как физические, так и юридические лица, заявки принимаются до 1 октября 2020 года, сообщила в среду пресс-служба Мосгорнаследия.

"Конкурс "Наследие Москвы" - совместный проект департамента культурного наследия города Москвы, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и интернет-портала "Узнай Москву". В столице существует множество локальных проектов и инициатив, целью которых является популяризация проблематики сохранения культурного наследия. Задача конкурса в том, чтобы самые достойные из них получили должное признание. Заявки принимаются до 1 октября 2020 года, участие бесплатное", - говорится в сообщении.

Для конкурса, который проводится впервые в этом году, разработано семь номинаций. В частности, номинации затронут медиа- и digital-проекты об объектах культурного наследия, практики создания печатных и электронных образовательных и просветительских проектов, инициативы, посвященные вкладу отдельных личностей в сфере культурного наследия города Москвы, а также просветительские проекты, реализованные гидами, экскурсоводами, туристическими организациями, отметила пресс-служба.

После подведения итогов победители получат дипломы лауреатов, а также памятные призы. Сведения о проектах победителей конкурса будут размещены на информационном портале "Узнай Москву".