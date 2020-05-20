Истец отказался оспаривать указ мэра Москвы о самоизоляции прибывших из-за рубежа

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд прекратил производство по иску гражданина, в котором тот оспаривал указ мэра о самоизоляции граждан, прибывших из стран, входящих в список неблагополучных по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Производство по гражданскому делу по иску Ерохина к правительству Москвы, Собянину прекращено в связи с отказом истца от иска", - сказали в суде.

Истец Дмитрий Ерохин просил признать недействующим пункт 3 указа мэра Москвы от 5 марта № 12-УМ. Пункт 3 указа мэра гласит, что граждане, прибывшие из КНР, Республики Корея, Франции, Италии, Ирана, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, должны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).