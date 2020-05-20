Реконструкция дорог пройдет в районе Комсомольской площади в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Реконструкцию дорожной сети в районе Комсомольской площади проведут в Москве в рамках реализации проекта транспортно-пересадочного узла, который появится на базе железнодорожной станции Каланчевская. Об этом сообщила в среду пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Проект крупного транспортно-пересадочного узла, создаваемого на основе железнодорожной станции Каланчевская, предусматривает реконструкцию дорожной сети в районе Комсомольской площади. Это позволит упорядочить транспортные потоки и снизить загруженность прилегающих проездов", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Андрея Бочкарева.

Он уточнил, что к открытию обновленной станции предполагается реконструировать автомобильные путепроводы на улицах Новая Басманная и Старая Басманная, а также на улице Казакова. Кроме того, будет приведен в порядок пешеходный переход в Хомутовском тупике.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что между станциями Каланчевской и Курской предстоит провести реконструкцию двух существующих железнодорожных путей и построить третий и четвертый главные пути. Это позволит в 2,5 раза увеличить пропускную способность участка, по которому ходят поезда МЦД-2, и запустить МЦД-4, а на станции Каланчевская - создать транспортно-пересадочный узел.