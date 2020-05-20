Стипендию в 12 тыс. рублей утвердили в Москве для женщин с детьми, проходящих переобучение

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размер стипендии для женщин с маленькими детьми, проходящих бесплатное переобучение, она составит более 12 тыс. рублей. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Размер стипендии для женщин с детьми дошкольного возраста, участвующих в городской программе обучения, составит 12 130 рублей в месяц. Постановление об установлении размера стипендии подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о действующей с 2013 года программе обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком. За годы реализации участницами этой программы стали порядка 10 тыс. женщин.

Начиная с 10 марта 2020 года пройти бесплатное профессиональное переобучение или получить дополнительное образование по этой программе могут неработающие женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста до 7 лет. Ранее стать участницами программы могли только мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

"Впервые в программе могут участвовать женщины - индивидуальные предприниматели и самозанятые, занимающиеся воспитанием детей в возрасте до 7 лет. Они могут как повысить квалификацию, так и получить новую профессию", - добавляется в материале.

Остальные условия участия в программе остались прежними: женщины должны иметь гражданство России и постоянное местожительство или постоянную регистрацию в Москве, либо работающие на территории Москвы.

Об обучении

Бесплатное обучение организуют учебный центр "Профессионал", специализированный центр занятости "Моя карьера" и еще 20 учебных заведений, являющихся партнерами центра занятости "Моя работа".

Длительность программ обучения составляет от двух недель до двух месяцев. Предусматриваются также более продолжительные курсы. Женщины могут выбрать программу переобучения исходя из имеющегося уровня образования, профессиональной квалификации и личных интересов.

В период действия режима самоизоляции (с 30 марта) обучение в дистанционном формате (вебинары, мастер-классы, групповое онлайн-обучение, индивидуальные консультации, виртуальные коворкинги) проводят 12 учреждений.

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