В Москве концентрация вредных веществ в жилых кварталах снизилась за время самоизоляции

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Вблизи жилых территорий в Москве концентрация вредных веществ в воздухе снизилась в 1,7 раза за 1,5 месяца самоизоляции. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В жилых кварталах концентрации оксида углерода снизились в 1,4 раза, диоксида азота - в 1,8 раза, диоксида серы - в 2,1 раза, оксида азота - в 2,2 раза, взвешенных веществ РМ10 - в 1,6 раза. Так зафиксированные вблизи автотрасс средние за 1,5 месяца концентрации сопоставимы с теми показателями, которые отмечались в аналогичный период прошлого года на жилых территориях, а по ряду показателей оказались даже ниже в 1,1 - 1,7 раза", - говорится в сообщении.

По данным Мосэкомониторинга, вблизи автотрасс также произошло снижение вредных веществ.

"В период самоизоляции в целом минимальные концентрации основных загрязняющих веществ отмечены 22 апреля и 10 мая. Эти дни характеризовались интенсивными условиями рассеивания в атмосфере. Москва в эти даты находилась под влиянием циклона, наблюдались периодически дожди и ветер с порывами более 10 м/с", - говорится в сообщении.

В 2020 году период майских праздников пришелся на самоизоляцию. Данные автоматических станций Мосэкомониторинга свидетельствуют, что по ряду показателей в эти дни значения концентраций в целом оказались минимальными за последние несколько лет. К примеру, вблизи автотрасс содержание в атмосферном воздухе диоксида и оксида азота в период майских праздников 2020 года оказалось минимальным начиная с 2016 года, а концентрации оксида углерода минимальны за последние 10 лет.

"По завершении майских праздников деловая активность возросла. Конечно, это повлекло за собой некоторый рост загрязнения. Тем не менее, фиксируемые показатели преимущественно остаются на уровне, ниже характерных для этого времени года", - говорится в сообщении.