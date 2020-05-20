Власти Москвы сообщили, что среднее время прибытия скорой помощи составляет 10,8 минуты

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Бригады скорой медицинской помощи приезжают по экстренному вызову в среднем за 10,8 минуты в Москве, а по неотложному - за 19,3, говорится в сообщении столичного департамента здравоохранения.

"По факту публикации в интернет-издании "Медуза" "За МКАДом ожидание скорой помощи составляло 3-4 дня" департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением. Информация о том, что приезд скорой нужно ждать несколько часов и даже дней, не соответствует действительности. Даже в сложившейся эпидемиологической обстановке среднее время ответа оператора скорой помощи по-прежнему составляет около 5 секунд. Среднее время прибытия бригады скорой медицинской помощи на вызовы в экстренной форме в апреле 2020 года составило 10,8 минуты", - говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что среднее время прибытия бригады на вызовы в неотложной форме составило 19,3 минуты.

В связи со сложной эпидобстановкой нагрузка на Единый городской диспетчерский центр скорой возросла более чем на 50%, туда поступает более 20 тыс. обращений в сутки. В дни с наибольшей загрузкой увеличивалось количество работающих операторов, привлекались дополнительные врачи-консультанты. Увеличение количества обращений и вызов бригад скорой помощи потребовало увеличения количества работающих смен бригад, а также изменения ряда алгоритмов и введения новых регламентов, отметили в департаменте.

"Все это позволило продолжить оказание экстренной медицинской помощи в полном объеме. Ни один пациент без помощи сейчас не остается, несмотря на сложную эпидситуацию. Что касается комплектования бригад, в городе сформированы специальные бригады для выездов к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию", - добавляется в сообщении.

Из числа действующих бригад на период эпидемического подъема заболевания в городе сформированы специальные выделенные бригады для выездов к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, которые проводят на месте необходимые противоэпидемические мероприятия, выдачу необходимых постановлений и предписаний и так далее, также отмечается в сообщении.