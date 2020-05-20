В Москве с начала мая число пожаров сократилось на треть

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Число пожаров в Москве благодаря планомерной профилактической работе за три недели мая текущего года сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"За три недели мая на территории Москвы произошло более 300 пожаров, что на 30% меньше аналогичного периода прошлого года. Снижение числа пожаров стало возможным благодаря планомерной профилактической работе столичного главка МЧС и всех органов исполнительной власти", - сказали в пресс-службе, добавив, что московскими пожарными за это время спасены 30 человек.

В главке подчеркнули, что наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе. Согласно статистике, возгорания чаще всего происходят из-за неосторожного обращения с огнем, неисправности электрооборудования и неосторожности при курении, в том числе на балконах. Часто балконы квартир в жилых домах загромождены вещами и лишними в доме предметами, которые легко воспламеняются в результате попадания на них непотушенных окурков, брошенных с верхних этажей.

ГУ МЧС отметили, что продолжают активную профилактическую работу, соблюдая при этом все рекомендации Роспотребнадзора. Сотрудниками надзорных органов совместно с представителями органов исполнительной власти в этом месяце проведено около 1 500 рейдов в частном жилом секторе и 5 000 - в неэксплуатируемых зданиях, более 8 500 обходов мест жительства социально неадаптированных граждан. Во время обходов сотрудниками столичного МЧС проведено свыше 30 000 инструктажей с охватом порядка 65 тыс. человек.

Кроме того, активно применяются и дистанционные методы доведения до людей жизненно важных правил: в режиме онлайн проводятся вебинары, семинары, родительские собрания на противопожарную тематику, онлайн-уроки. Всего общее число участников превысило 30 000 человек.

Ранее в ГУ МЧС России по Москве также сообщали, что с начала года число пожаров в столице сократилось на 30% в сравнении с аналогичным период прошлого года.