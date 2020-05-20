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МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве

Порывы ветра могут достигать 17 м/с

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Гроза с сильным ветром ожидается в ближайший час в Москве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до 23:00 в Москве местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с и гроза", - сказали в ведомстве.

В МЧС настоятельно рекомендовали автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам посоветовали обходить стороной шаткие конструкции, напомнив, что в грозу нельзя купаться и ловить рыбу.

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