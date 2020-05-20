Исследование: центр столицы уступил Новой Москве в активности покупателей на фоне пандемии

В своем анализе эксперты оценили покупательскую активность до введения режима самоизоляции - с 1 по 13 марта и после начала режима самоизоляции - с 1 по 13 апреля. Их интересовали общие траты горожан за день, ежедневное количество чеков в день, средний чек по "ячейкам" 250 на 250 м, на которые они для исследования условно поделили мегаполис. "Данные предоставила IT-компания "Платформа ОФД" - крупнейший оператор фискальных данных России", - уточнил собеседник агентства.

"Ограничение передвижений по городу сказалось на покупательской активности горожан. Из-за снижения потока людей пострадали не только приостановившие работу компании, но и те, кто продолжал работать все это время. Особенно снизились с начала марта и в течение апреля объем продаж и число покупок в центральных районах Москвы", - рассказал ТАСС представитель Центра. По данным аналитиков, многие коммерческие процессы перешли в онлайн, а приоритеты изменились не только в использовании городского пространства, но и в покупках горожан.

В Москве с 29 марта действует режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, закрыты кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок по городу на общественном транспорте, личном или служебном автомобиле нужен пропуск.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Покупательская активность в Москве на фоне ограничительных мер из-за распространения коронавируса значительно сократилась, и наибольшее ее снижение пришлось на центр города, а в лидеры вышла Новая Москва. Такой вывод содержится в исследовании, которое совместно с ТАСС провели Московский Центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.

Где в Москве больше людей на самоизоляции? Из каких районов горожане уехали на дачи?

В части роста объемов продаж значительное увеличение показали поселение Киевское в Новой Москве - 62,2%, а также районы Бирюлево Западное (25,3%) и Алтуфьево (24,6%). В список лидеров вошли район Нагатино-Садовники и поселения Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Первомайское, Рязановское, Вороновское и Филимонковское. Наибольшее снижение отмечалось в районах Войковский - минус 95%, Чертаново Центральное - минус 92,2% и Дорогомилово - минус 90,6%. В этот же список эксперты включили районы Хорошевский, Донской, Арбат и Кунцево, поселки Мосрентген и Северный.

Вторым показателем стала доля падения или роста количества покупок. Здесь в тройку лидеров с положительной динамикой вновь выходит поселение Киевское (+56,8%), район Бирюлево-Западное (+29,8%) и поселение Вороновское (+17,1%). В ТОП-10 по данному критерию также попали Михайлово-Ярцевское, Филимонковское, Краснопахорское, Марушкинское, Первомайское и Рязановское поселения, а также район Зябликово. На последних позициях оказались поселение Воскресенское - минус 82,1%, Донской район - минус 79,6% и поселок Внуково - минус 75,9%.

Еще один рейтинг эксперты Московского центра урбанистики составили на основе изменения среднего чека за покупку. По этому показателю лидерами роста стали Строгино - на 186,9%, Восточное Измайлово - на 75,8% и поселение Киевское - на 70,4%. Сюда же вошли районы Проспект Вернадского, Беговой, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Восточное Дегунино, Северное Медведково и поселение Новофедоровское. На последних позициях списка районы Войковский (минус 87,7%), Дорогомилово (минус 81,2%) и Чертаново Центральное (минус 79,1%).

Центр уступил покупателей спальным районам

Что же касается абсолютного показателя общего объема продаж в апреле и его изменения с марта по апрель, то по первому критерию на лидирующие позиции вышли Тверской и Пресненский районы и поселок Московский. В части изменений первыми стали районы Нагатино-Садовники, Алтуфьевский и поселение Роговское.

На последних позициях списка по первому показателю оказались поселения Новофедоровское и Киевское, а также Молжаниновский район. По второму - районы Тверской, Войковский и Дорогомилово.

"Итоги анализа показали, что общий объем продаж с начала марта до апреля снизился практически во всех районах Москвы, но больше всего - в центре города, на 60-95%. Также в центральных районах упало число покупок на 50-80%", - уточнил представитель Центра.

Аналитики связывают подобную тенденцию со значительным уменьшением в этих районах плотности людей из-за ограничительных мер - горожане стали меньше посещать центр. При этом, сокращение количества покупок происходило и в периферийных районах, но не так существенно - в основном на 10-30%, но есть и районы, которые испытали более заметное снижение - Кунцево, Крылатское, Измайлово, Коньково, Басманный.

"Единственный район в Москве, где параллельно произошел и рост объема продаж (+8%), и сильное снижение количества покупок (-25%), и сильное увеличение среднего чека за одну покупку (+33%) - Нагатино-Садовники. Это значит, что люди стали реже ходить в магазины и покупать гораздо больше всего за один раз", - пояснил собеседник агентства. Он назвал такое поведение эталонным с точки зрения обеспечения безопасности себя и окружающих в период пандемии.

Основные тенденции

Аналитики определили также несколько особенностей на основе изучения динамики продаж, характерных для периода самоизоляции. Так, например, по приросту объема продаж выделяются теперь не привычные районы-лидеры в пределах МКАД, а поселения Новой Москвы. А тратить покупатели стали больше внутри района - в локальных магазинах и за один поход за покупками.

Кроме того, вырос средний чек в районах, где нет крупных торговых центров, как, например, Строгино или Проспект Вернадского. "В списке по наибольшему спаду активности оказались районы с крупнейшими торговыми центрами и транспортно-пересадочными узлами", - пояснил представитель Центра. В качестве примера он назвал район Красносельский, где расположены три железнодорожных вокзала и поселок Внуково с действующим в нем аэропортом.

А вот в районах с крупными торговыми центрами, как, например, Хорошевский, Войковский или Басманный, сократились и объемы продаж, и средний чек, и сумма чеков. "География продаж на время перевернулась: деловые и торговые лидеры уступили дачным и спальным районам. Мониторинг ситуации позволит увидеть, в какой форме эти тренды повлияют на процесс возобновления привычного режима функционирования сферы услуг", - отметила, в свою очередь, вице-президент Habidatum Екатерина Летуновская.

В свою очередь, руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков заметил, что в сфере торговли продуктами питания и лекарствами эксперты отмечают изменение каналов и структуры продаж на уровне всего города, а также локальные районные тренды. "В самом тяжелом положении находятся гипермаркеты, расположенные за пределами МКАД или в труднодоступных местах в Москве: потребителей там стало гораздо меньше, а выросший средний чек не может компенсировать снижение посещаемости",- рассказал он. Магазины "у дома" и городские супермаркеты также сократили продажи на фоне снижения количества жителей, однако в меньшей степени. "Наконец, ретейлеры, занимающиеся интернет-торговлей, отчитались о том, что их показатели в апреле оказались сопоставимы со значениями первого квартала целиком - то есть их продажи ускорились в 3 раза. Состав потребительской корзины в апреле тоже изменился: продажи гречки и макарон снизились на 30%, а популярность свежих овощей и фруктов выросла до 50%",- пояснил Капков.

Если же говорить о локальных географических трендах, то падение продаж характерно в наибольшей степени для центра города и районов, в которых представлены крупные торговыми комплексы. "В спальных районах наблюдается рост продаж и увеличение среднего чека: например, в Строгино он вырос на 187%. Это связано с тем, что жители стали реже ходить в магазины, но при этом больше покупать впрок", - заключил Капков.

В дальнейшем аналитики намерены изучить, какие категории продуктов стали покупать больше и меньше, зависят ли изменения объема продаж от типа застройки района, и другие особенности потребительского поведения в период пандемии в Москве.