Загруженность парковок Москвы увеличилась за неделю на 11%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Жители Москвы стали чаще парковаться на улицах столицы, загруженность парковочных мест в городе за неделю возросла на 11%. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Немного статистики о загруженности дорог сегодня: людей на личных авто сегодня стало на 7%, или 200 тыс. человек больше, чем в прошлую среду. Парковаться тоже стали чаще - на 11%, или а 12 тыс. сессий парковок. Больше всего парковок внутри Бульварного и Садового кольца", - говорится в публикации Telegram-канала департамента.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. Также с 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях ношение масок и перчаток стало обязательным.