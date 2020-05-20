Угрозы взрывов в судах и аэропортах Москвы не подтвердились

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах взрывов в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово, а также четырех судах были проверены, информация оказалась ложной. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Сообщения о "минировании" аэропортов Шереметьево и Домодедово, всех самолетов на их стоянках, а также четырех районных судов Москвы не нашли подтверждения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестные в среду угрожают взрывами в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово и на борту всех находящихся на их стоянках самолетов. Также были заминированы Хамовнический, Донской, Останкинский и Головинский районные суды. Кроме того, самолет Краснодар - Москва получил аналогичное сообщение о "минировании", он штатно сел в Москве. Ни один из объектов не эвакуировался, они работали в штатном режиме.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.