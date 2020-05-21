Северный ветер и местами сильный дождь ожидаются в Москве 21 мая

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем в столице и мокрым снегом на северо-востоке области, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 7 до 9 градусов тепла, ночью похолодает до 4-6 градусов.

В Подмосковье температура составит 5-10 градусов тепла, на севере области термометры покажут 2 градуса. В ночь на пятницу температура опустится до 1-6 градусов.

"Дождь, местами сильный, на северо-востоке области местами мокрый снег", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Скорость северо-западного и северного ветра не превысит 11 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.