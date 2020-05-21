Фестиваль по профориентации пройдет 23 мая в онлайн-формате

МОСКВА, 21 мая./ТАСС/. Онлайн-фестиваль "PROвыбор. PROдиалог. PROпрофессии" состоится 23 мая. Участники узнают о профориентации и востребованных направлениях, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Мы приглашаем школьников, их родителей и педагогов из Москвы и других регионов на профориентационный онлайн-фестиваль. Для участников подготовили 18 вебинаров, которые делятся на три тематических блока. Цель каждого из них - помочь подросткам выбрать интересную и перспективную профессию", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Первый блок предназначен для школьников, которые только выбирают будущую профессию, и их родителей. В рамках блока "PROпрофессии" слушателей познакомят с востребованными направлениями, связанными преимущественно с высокотехнологичными сферами производства. В частности, расскажут о машинном обучении и 3D-дизайне.

Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация на сайте.

Мероприятие организует центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ в рамках проекта "Профориентационный марафон". Комплекс "Техноград" - уникальная образовательная площадка, которая предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга.