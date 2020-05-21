Волонтеры выполнили более 23 тыс. запросов жителей Москвы за время самоизоляции

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Волонтеры центра "Моя карьера" прошли в Москве 40 тыс. километров, помогая горожанам, всего за время самоизоляции они выполнили более 23 тыс. запросов жителей столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Более 3 тыс. запросов - это покупка и доставка лекарств, 8 тыс. - продуктов питания, свыше 11,5 тыс. - помощи с домашними животными. Заявки на другие жизненно необходимые услуги, такие как вынести мусор и доставить технические средства реабилитации, волонтеры выполнили около 700 раз. Они ежедневно гуляют с 130 собаками в разных районах города, общее время прогулок превысило 900 часов в неделю.

Как отметила директор специализированного центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец, слова которой приводятся в сообщении, все волонтеры проходят дистанционное обучение, получают средства защиты и строго следуют инструкциям.

Ежедневно на горячую линию кол-центра по вопросам, связанным с коронавирусом, приходит более 15 тыс. заявок для волонтеров и соцработников. За один день волонтер выполняет около 10 поручений. Отмечается, что чаще всего добровольные помощники оказывают помощь в том районе, где живут, но иногда приходится ехать через всю Москву.

Временные ограничения в столице продлили до 31 мая.