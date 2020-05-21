Около 250 пациентов с коронавирусом проходят лечение в больнице в Вороновском

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Врачи инфекционного центра в Вороновском в Новой Москве лечат 246 пациентов с коронавирусом, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключен 21 человек. Об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщил в четверг главный врач больницы Сергей Переходов.

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 21 мая состоят на лечении 246 пациентов. Из них с диагнозом "пневмония" - 246, подтвержденных с COVID - 246", - написал Переходов.

Он уточнил, что на кислородной поддержке находятся 163 пациента, а к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек. По словам главврача, за сутки в больницу поступили 14 пациентов, а выписались 26.

За вчерашний день в больничном комплексе умерли четыре пациента: мужчины в возрасте 64 и 70 лет, две женщины в возрасте 91 года с подтвержденным коронавирусом.

В столице сложилась самая сложная ситуация с распространением коронавируса, однако в последнее время она улучшается. В Москве за сутки выявлено 2 913 новых случаев инфицирования, всего в столице 155 219 заразившихся. Число выписанных за сутки пациентов второй день подряд превышает число выявленных случаев, сегодня их 3 746 человек. Всего выздоровели 40 682 заразившихся, умерли 1 794. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.