В ГИБДД по Москве призвали водителей и пешеходов к осторожности на дороге из-за снега

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть осторожными на дороге из-за дождя и мокрого снега.

"По информации Гидрометцентра России, до конца дня ожидается дождь, местами сильный, возможен мокрый снег. Просим выбирать безопасную скорость, передвигаясь за рулем, а также избегать резких маневров", - сказали ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Москве в четверг, добавив, что пешеходам тоже следует быть осторожными.

Накануне столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о том, что с 23:00 мск 20 мая до конца суток 21 мая в Москве и Московской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.