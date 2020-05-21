Онлайн-встречи о кино организуют для столичных школьников

МОСКВА, 21 мая./ТАСС/. Московский дворец пионеров организует в мае и июне цикл онлайн-встреч для подростков с работниками киноиндустрии "Киноклуб 12+" . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"По понедельникам и четвергам профессионалы мира кино будут делиться опытом с юными слушателями на платформе Zoom. Приглашаются школьники от 12 до 17 лет", - говорится в сообщении.

Так, например, 25 мая гостем "Киноклуба 12+" станет главный редактор журнала "Искусство кино", кинообозреватель программы "Вечерний Ургант" Антон Долин. Он расскажет школьникам, как научиться читать скрытые смыслы и детали в фильмах.

"28 мая гостей ждет самая страшная встреча: о том, как устроены триллеры и ужастики, расскажет Александр Домогаров-младший, режиссер фильма "Пиковая дама: Зазеркалье" и короткометражного фильма по книге Стивена Кинга "Пустите детей", - говорится в сообщении.

Участие бесплатное, с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте Московского дворца пионеров. По словам организаторов, регистрация на каждое мероприятие киноклуба заканчивается в день проведения мероприятия в 16:30 по московскому времени. После этого каждому зарегистрировавшемуся приходит подтверждение со ссылкой на трансляцию на платформе Zoom. Подключиться можно как через браузер, так и через приложение на телефоне.