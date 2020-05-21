В ОНК заявили, что у порядка 50 заключенных московских СИЗО выявлен коронавирус

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Не менее 50 заключенных столичных СИЗО заразились коронавирусом с начала эпидемии. Об этом в беседе с ТАСС заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"По моим данным, насчитывается не менее 50 заключенных разных столичных СИЗО, которые заразились коронавирусом. Эти сведения основаны на той информации, которую я получила за последние месяцы от родственников арестантов и их адвокатов", - сказала она.

По ее словам, УФСИН по Москве официально заявляет о шестерых заключенных СИЗО, у которых диагностировали коронавирус. "Недавно в УФСИН прошло совещание с участием главы управления Сергея Мороза, который заявил, что в больнице "Матросской Тишины" всего шестеро заключенных с коронавирусом, один из которых уже выздоровел. По его словам, других арестантов с данной болезнью в столичных СИЗО нет", - сказала она.