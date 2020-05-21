Более 141 млн мнений москвичей учтено за шесть лет работы платформы "Активный гражданин"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Свыше 3,2 млн москвичей за шесть лет присоединились к одному из самых масштабных проектов столицы "Активный гражданин". Голосование на платформе онлайн-проекта мэра Москвы, который развивает ГКУ "Новые технологии управления", затрагивает все сферы управления городом, и уже более 141 млн мнений горожан были учтены, сообщила в четверг пресс-служба проекта "Активный гражданин".

"Благодаря проекту "Активный гражданин" жители Москвы вступают в прямой диалог с властями города и помогают принимать важные решения. Проект уникальный и не имеет аналогов в мире. С 2014 года к проекту присоединились более 3,2 млн москвичей, более миллиона человек - только за последний год. На их счету свыше 4,6 тыс. голосований, всего было учтено более 141 млн мнений горожан", - приводятся слова руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко.

Итоги проекта "Активный гражданин"

За шесть лет самыми массовыми стали голосования в 2014 году за сроки проведения единых школьных каникул в Москве - около 500 тыс. участников, и более 300 тыс. человек в 2015 году высказались за сохранение привычного названия станции метро "Войковская". Благодаря активным гражданам на портале мэра и правительства Москвы mos.ru появились, например, сервис пополнения карты "Тройка", услуга получения сведений из Фонда капитального ремонта. Кроме этого, участники голосования выбрали название интернет-каталога столичных музеев "Музейная Москва онлайн".

В 2019 году активные граждане поддержали введение электронной медицинской карты, которая стала доступна москвичам с января 2020 года. Теперь информацию о протоколах осмотра, результатах анализов, вакцинации, а также многое другое можно узнать с помощью компьютера и смартфона.

"В целом показатели говорят о том, что дополнительные услуги и сервисы, реализованные по инициативе жителей с помощью проекта "Активный гражданин", востребованы у горожан и делают жизнь в мегаполисе комфортнее. И наша задача - оперативно реагировать на запросы жителей в сфере цифровизации услуг и внедрения умных технологий", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Как показывает статистика, большинство активных граждан проживает в Южном административном округе (более 14%). Далее практически в равных процентных соотношениях соседи округа: Северо-Восточный, Восточный и Юго-Восточный округа (примерно 11-12% участников). А самое большое количество пользователей проживает по адресу: ул. Садовники дом 10 - 698 активных граждан, говорится в сообщении.

Общественные обсуждения и новые идеи

С 20 марта 2020 год, с начала проведения обсуждений по программе реновации и другим градостроительным проектам в "Активном гражданине" было запущено уже более 100 проектов, 30 общественных обсуждений уже прошло. На сайте можно ознакомиться с экспозициями проектов, получить консультацию от их разработчиков и высказать свои замечания. "Сейчас специалисты работают над созданием карты реализованных городом проектов по итогам решений, принятых в результате голосований. А также развивают другое направление - создание новых инструментов взаимодействия с пользователями в интерактивном формате, вовлечение их в процессы управления городом с обеспечением открытости и прозрачности решений", - отметил Пищелко.

ГКУ "Новые технологии управления" с 2014 года занимается развитием онлайн-проектов мэра Москвы: проект "Активный гражданин", портал "Наш город", краудсорсинговая платформа, московские электронные государственных услуги и сервисы, сервис "Электронный дом".