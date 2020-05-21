Новую станцию МЦД-2 Курьяново откроют в июне

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Новая станция Курьяново и обновленная пассажирская инфраструктура конечных станций откроется на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) в июне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).

"ОАО "РЖД" продолжает развитие МЦД-2 ("Нахабино - Подольск") и модернизацию пассажирской инфраструктуры. В июне планируется завершить первый этап реконструкции конечных станций МЦД-2: Нахабино и Подольск, а также открыть новый остановочный пункт Курьяново, который расположился между станциями Москворечье и Перерва", - говорится в сообщении.

На данном этапе на конечных станциях будет открыто по две платформы с навесами во всю длину, современной навигацией и освещением, в Нахабине - крытый надземный переход типа конкорс, в Подольске - подземный пешеходный переход. Обновленные станции будут соответствовать современным требованиям комфорта и безопасности. В переходах установят лифты и эскалаторы.

Станция Курьяново будет включать в себя островную платформу и разноуровневый пешеходный переход с двумя вестибюлями. В настоящее время на станциях Нахабино и Курьяново строители завершают отделочные работы, установку лифтов и эскалаторов. В Подольске идет строительство дополнительного выхода на вторую платформу.

"В рамках второго этапа, до конца 2020 года, в Нахабине планируется завершить строительство третьей платформы, в Подольске - основного вестибюля со стороны первой платформы", - добавляется в материале.

О Московских центральных диаметрах

Движение по первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска было открыто в ноябре 2019 года. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открыть пять диаметров, в общей сложности это 375 км пути, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.