ФСИН опровергла информацию о 50 заразившихся коронавирусом в СИЗО Москвы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Управление ФСИН по Москве опровергло информацию о 50 заразившихся коронавирусной инфекцией в столичных следственных изоляторах.

"Информация о 50 заключенных различных столичных СИЗО, которые заразились коронавирусной инфекцией, не соответствует действительности", - сообщили в УФСИН по Москве. Сейчас в следственных изоляторах содержатся только два человека с подтвержденным коронавирусом. Они находятся в больнице при СИЗО "Матросская Тишина". "Заболевание протекает в легкой форме", - уточнили в УФСИН.

Там отметили, что во всех подразделениях УФСИН России по Москве реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, принимаются дополнительные меры по профилактике заболеваемости. "Лица с подозрением на вирусную инфекцию содержатся в отдельном корпусе на базе СИЗО-1 УФСИН России по Москве. За ними организовано постоянное медицинское наблюдение", - сообщили в УФСИН.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила, что по ее данным, "насчитывается не менее 50 заключенных разных столичных СИЗО, которые заразились коронавирусом". "Эти сведения основаны на той информации, которую я получила за последние месяцы от родственников арестантов и их адвокатов", - сказала она.