Число пациентов с коронавирусом в больнице № 15 имени Филатова в Москве снизилось на 74

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Врачи больницы № 15 имени Филатова в Москве лечат 1232 пациентов, у 759 из них подтвержден коронавирус, что на 74 меньше показателей прошлого дня. Об этом сообщил в своем Facebook главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 21 мая. Всего на лечении находится 1232 пациента, из них 1176 с диагнозами "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии" и 759 человек с подтвержденным коронавирусом (20 мая таких больных было 833 - прим. ТАСС)", - написал Вечорко.

По его словам, в отделении реанимации находится 141 пациент, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 57 человек. За сутки из больницы выписались 162 пациента, а поступили 118.

Как сообщила в своем аккаунте в Facebook главный врач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова, на 21 мая в медучреждении проходят лечение 563 человека - 306 с подозрением на коронавирус и 237 человек с подтвержденным диагнозом. В реанимации находятся 13 пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключены трое. За сутки из ИКБ-2 выписались 60 человек, у 22 из них был ранее коронавирус, а поступило - 45 больных, у 38 из них подтвердился диагноз.

"По данным на 21 мая, в больнице в Коммунарке всего находятся на лечении 237 пациентов. Из них диагноз "внебольничная пневмония" у 236, а коронавирус подтвержден у 143 человек. За сутки в больницу поступили 16 пациентов", - написал в своем аккаунте в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.