Власти Москвы откроют 88 из 130 МФЦ с 25 мая

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Столичные власти с 25 мая разрешат работу 88 из 130 городских многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ). При этом центры будут выдавать только те документы, которые невозможно получить в электронном виде, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас в городе около 130 МФЦ, будут работать 88, но они достаточно равномерно распределены по городу <...> Конечно, будем максимально соблюдать санитарные требования, которые необходимы в такой ситуации. Но надеюсь, что все будет нормально и еще одно важное учреждение в городе будет открыто", - сказал он.

По словам Собянина, открытие ряда офисов МФЦ является серьезным шагом для Москвы в условиях пандемии коронавируса.

"В обычные дни до 70 тыс. человек посещают МФЦ, огромный поток людей, но мы считаем, что в настоящее время можно пойти на этот шаг, потому что большое количество услуг невозможно получить в электронном виде, - продолжил мэр. - С понедельника МФЦ будут работать, но при этом они будут выдавать только те документы, которые невозможно получить в электронном виде <...> Делать это нужно по предварительной записи и стараться приходить ровно в то время, которое назначено <...> Чтобы обеспечить вашу безопасность, чтобы не создавать очереди, толпы людей, чтобы было меньше контактов, чтобы в МФЦ была разряженная обстановка, чтобы мы могли спланировать, как распределить эту очередь".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.