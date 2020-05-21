В Москве с 27 мая будут действительны только столичные цифровые пропуска

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Передвижение на транспорте по Москве с 27 мая будет возможно только при наличии столичного цифрового пропуска. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня", - написал мэр в своем блоге.

Сейчас по Москве можно передвигаться с использованием пропуска, оформленного через сервисы Московской области, - между регионами действует "роуминг" пропусков.