На медиафасаде Останкинской телебашни в Москве 25 мая покажут информацию о пропавших детях

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Медиаэкраны Останкинской телебашни в Международный день пропавших детей, который отмечается 25 мая, будут транслировать фотографии пропавших детей и информацию о них от поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", сообщили в четверг в пресс-службе телебашни.

"25 мая на медиафасаде Останкинской телебашни весь день будут транслироваться фотографии вместе с информацией о пропавших детях по всей России от поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что видеоролики с данными детей, которых пока не удалось обнаружить, будут транслироваться на медиэкранах телебашни с 10:00 до 22:00. "Также в поддержку флешмоба #чужихдетейнебывает в социальных сетях Останкинской телебашни будет показан ролик с ориентировками ненайденных мальчиков и девочек. Многих из них ищут уже не первый месяц и год", - добавили в пресс-службе.