Сервисы каршеринга в Москве готовы частично возобновить работу с 25 мая

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сервисы "Яндекс.Драйв", YouDrive и "Делимобиль" готовы частично возобновить работу в Москве с 25 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах каршеринговых компаний.

"Мы рады, что можем вернуться к работе, пусть и в таком непривычном формате. Но сейчас необходимо снизить ротацию водителей в автомобилях. Мы уже сделали соответствующие доработки в нашем сервисе, пользователи смогут вносить номера пропусков при бронировании авто. После каждой аренды мы будем отправлять машины на дезинфекцию, надеемся, что уже скоро мы сможем заработать в стандартном режиме", - сообщили в пресс-службе YouDrive.

В "Яндекс.Драйве" также сообщили ТАСС, что готовы к возобновлению работы сервиса. "Мы будем тщательно мыть и дезинфицировать наши автомобили после каждой аренды, а также будут действовать тарифы длительной аренды.

Машины категории "На каждый день", "На каждый день+" и грузовые можно будет взять на 5, 7 и 14 дней, а потом продлять, если необходимо. В тариф включена аренда машины - от 5 600 рублей за пять дней, а километры оплачиваются дополнительно - от 11,5 рублей за км", - сообщили в компании.

Отмечается, что для того, чтобы забронировать автомобиль, нужно ввести номер своего действующего рабочего пропуска в приложении "Яндекс.Драйва". "Действительность пропуска будет проверяться раз в сутки в течение того срока, пока действует аренда. Автопарк Драйва - самый большой в Москве. Машины находятся на парковках Москвы и полностью готовы к аренде", - пояснили в сервисе.

В пресс-службе сервиса "Делимобиль" отметили, что компания понимает всю сложность текущей обстановки в городе и связанные с этими условия возобновления работы каршеринга. "Все, что касается дезинфекции и мойки, будет неукоснительно исполняться. Технически функция проверки цифровых пропусков нами уже разработана и прошла тестирование, в приложении она появится автоматически. Мы готовы к работе в формате среднесрочной аренды, то есть аренды автомобилей на срок от пяти дней, сейчас готовим тарифные предложения и сам автопарк к запуску", - сказали в пресс-службе компании.

О возобновлении работы в новом формате

В четверг вечером стало известно, что компании каршеринга, предоставляющие услуги аренды автомобилей не менее чем на пять дней, смогут возобновить работу с 25 мая. Согласно документу, со следующего понедельника не подлежит приостановлению оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга) на срок не менее чем на пять календарных дней при соблюдении следующих условий: обеспечение проверки наличия у получателя услуги цифрового пропуска, буквенно-числового кода для передвижения по территории города Москвы; предоставление в ГИС ЕРНИС сведений в порядке и сроки, установленные Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; передача автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля, в том числе внутренних частей автомобиля и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг.

В новость были внесены изменения (22:15 мск) — изменен заголовок и дополнен лид, добавлены подробности, скорректирован по просьбе пресс-службы комментарий YouDrive, добавлен комментарий "Делимобиль".