Кинотеатр "Горизонт" на "Фрунзенской" закрывается из-за проблем с арендой

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Кинотеатр "Горизонт", расположенный недалеко от станции метро "Фрунзенская" в Москве, находится в стадии закрытия. Решение об этом приняли еще до начала пандемии из-за вопросов аренды, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема парк" и "Формула кино").

Ранее о закрытии четырехзального кинотеатра "Горизонт" сообщило издание "Коммерсантъ". Кинотеатр открылся в 1999 году, он был одним из первых в сети "Формула кино".

"Кинотеатр в стадии закрытия. Данное решение было принято еще до начала пандемии и никак с ней не связано, основная причина - отсутствие компромисса с собственниками по условиям аренды данного объекта", - сообщили в пресс-службе.

Ранее на сайте правительства были опубликованы решения по итогам заседания оперативного штаба 23 марта, согласно которым вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Постановлением премьер-министра РФ Михаила Мишустина кинотеатры включили в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавируса.