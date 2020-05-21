Муфтий Москвы посоветовал верующим совершить дополнительный намаз утром в Ураза-байрам

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов порекомендовал мусульманам, остающимся дома из-за принятых для борьбы с пандемией мер в Ураза-байрам, совершать дополнительную молитву утром в праздник.

"Тем, кто в этот день останется дома, рекомендуем совершить дополнительный намаз, после чего посмотреть трансляцию из Московской соборной мечети на канале "Россия-1", чтобы присоединиться к совместному произнесению такбира (славления Аллаха) и послушать проповедь муфтия шейха Равиля Гайнутдина. С учетом того, что трансляция праздничной проповеди начнется в 09:00 по московскому времени, советуем совершить дополнительный намаз в 8:30", - говорится в его обращении к верующим, опубликованном на сайте Совета муфтиев России в четверг.

Ранее Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях Москвы из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в мечетях было ограничено количество участников погребальных обрядов и приостановлено проведение бракосочетаний и имянаречений. Пятничные молитвы для мусульман в Москве, а также молитвы Таравих, которые совершаются во время месяца Рамадан после ночной молитвы и продолжаются до рассвета, во время режима повышенной готовности проходят в режиме онлайн.

Представители ДУМ РФ и Духовного собрания мусульман России (ДСМР) сообщили ТАСС, что коллективные молитвы в праздник Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан) в российских мечетях не состоятся из-за пандемии коронавируса. Ураза-байрам наступит в 2020 году 24 мая.