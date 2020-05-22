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Более 460 личных вещей забыли в поездах МЦД за полгода

Чаще всего пассажиры забывали сумки и пакеты

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) за полгода со дня запуска забыли в поездах более 460 личных вещей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного метрополитена.

"Чаще всего пассажиры теряют сумки и пакеты, но встречались и необычные находки, к примеру, складной мангал, свидетельство о браке и инструкция по ремонту трактора",- говорится в сообщении.

По словам специалистов, если пассажир обнаружил бесхозные предметы, то он может сообщить об этом сотрудникам полиции, работникам станции или машинисту поезда. Они сообщат о находке в транспортную полицию.

"Для поиска оставленных вещей можно позвонить в транспортную полицию по телефонам: 8 (499) 264-68-34, 8 (499) 269-71-56 и сообщить о дате, времени поездки, направлении, номере поезда и вагона", - говорится в сообщении.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" были запущены 21 ноября 2019 года. Сегодня на двух диаметрах открыты 58 станций, с 19 из которых можно пересесть на метро и МЦК. К 2024 году станций станет 66, а пересадок - 27.

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