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Водители из Подмосковья оформили около 900 тыс. пропусков для передвижения по Москве

Всего в настоящее время оформлено 4,1 млн пропусков с привязанными к ним автомобилями

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Около 22% всех пропусков, оформленных для передвижения по Москве на автомобиле на 22 мая, выданы жителям Подмосковья. Водители из Московской области привязали номера автомобилей к 900 тыс. цифровых пропусков, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что передвижение на транспорте по Москве с 27 мая будет возможно только при наличии столичного цифрового пропуска. Сейчас по Москве можно передвигаться с использованием пропуска, оформленного через сервисы Московской области - между регионами действует "роуминг" пропусков.

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"На данный момент оформлено 4,1 млн пропусков с привязанными к ним автомобилями, из них 3,2 млн - Москва, 0,9 млн - Московская область", - сказали в пресс-службе, уточнив, что из-за МКАД на этой неделе ежедневно приезжало в среднем 525 тыс. автомобилей.

Ранее Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

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