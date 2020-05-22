Водители из Подмосковья оформили около 900 тыс. пропусков для передвижения по Москве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Около 22% всех пропусков, оформленных для передвижения по Москве на автомобиле на 22 мая, выданы жителям Подмосковья. Водители из Московской области привязали номера автомобилей к 900 тыс. цифровых пропусков, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что передвижение на транспорте по Москве с 27 мая будет возможно только при наличии столичного цифрового пропуска. Сейчас по Москве можно передвигаться с использованием пропуска, оформленного через сервисы Московской области - между регионами действует "роуминг" пропусков.