Число пациентов с коронавирусом в больнице № 15 имени Филатова в Москве увеличилось на 27

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

МОСКВА. /ТАСС/. Врачи больницы № 15 имени Филатова в Москве лечат 1 190 человек, у 786 подтвержден коронавирус, что на 27 больше, чем показатели прошлого дня. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на 22 мая: всего на лечении находится 1 190 человек. Из них с диагнозом "внебольничная пневмония" предположительно вирусной этиологии 1 150, с подтвержденным коронавирусом 786 (21 мая таких больных было 759 - прим. ТАСС)", - написал Вечорко.

Он также отметил, что в отделении реанимации находятся 138 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 59 человек. За сутки из больницы выписались 155 пациента, а поступили 113.

Как сообщила в своем аккаунте в Facebook главный врач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова, на 22 мая в медицинском учреждении проходят лечение 576 человек. Из них 338 с подозрением на коронавирусную инфекцию, в реанимации находятся 11 пациентов и к ИВЛ подключены трое.

"По данным на 22 мая, в больнице в Коммунарке всего находятся на лечении 237 пациентов. Из них диагноз "внебольничная пневмония" у 233, а коронавирус подтвержден у 153 человек. За сутки в больницу поступили 15 пациентов", - написал в своем аккаунте в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.