Московские МФЦ будут оказывать около 80 услуг только онлайн даже после открытия офисов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Многофункциональные центры в Москве продолжат оказывать около 80 услуг исключительно в дистанционном формате даже после открытия офисов. С 25 мая столичные МФЦ будут предоставлять 144 услуги, включая все услуги с водительскими правами, российскими и заграничными паспортами, сообщила журналистам в пятницу заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Мэр [Москвы Сергей Собянин] вчера подписал указ, и с 25 мая восстанавливается работа МФЦ. В понедельник приступают к работе 88 МФЦ, которые равномерно размещены по всей территории города. Из 220 услуг, которые обычно предоставляют МФЦ, мы будем предоставлять 144 услуги, включая все услуги с водительскими правами, российскими и заграничными паспортами. При этом, около 80 услуг по-прежнему будут предоставляться исключительно в электронном виде", - сказала Ракова.

Как добавила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева, в открывающихся 88 офисах МФЦ в Москве будет обеспечено социальное дистанцирование и контроль температуры у посетителей, будет действовать перчаточно-масочный режим, также будет проводиться регулярная дезинфекция поверхностей по определенному алгоритму. По ее словам, тестирование на коронавирус будет проведено не только среди сотрудников и охранников МФЦ, но и в клининговой компании, которая обеспечит уборку и дезинфекцию в открывшихся офисах на протяжении всего дня.

"Конечно, для нас немножко странно сейчас, для меня и других сотрудников МФЦ, что мы каждый год старались как можно ближе стать к нашим клиентам - открывали новые услуги, вводили новые сервисы. И сейчас, когда мы вынуждены ставить экраны, рассаживать подальше клиентов, все это, конечно, не может нам нравится. Но мы понимаем, что в современных условиях забота о других - это сейчас наверное чуть-чуть оставаться дальше. И мы предпримем все, чтобы иметь возможность оказать москвичам услуги также быстро и качественно, но уже по новому стандарту, которого требует от нас реальность", - заключила Ракова.

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