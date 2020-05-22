Собянин: возобновление строек в Москве не вызвало всплеска заболеваемости коронавирусом

"Вся эта динамика позволила нам принять ряд важных решений по раскрытию работы экономики и услуг. Мы открыли полностью все стройки, промышленные предприятия. Вы говорили о том, что это может вызвать новый толчок распространения инфекции. В настоящее время этого не произошло, хотя работаем в таком режиме почти 10 дней. Наоборот, все показатели снижаются", - сказал Собянин.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Власти Москвы отмечают снижение показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией, начало работы строек и промышленных предприятий не вызвало нового всплеска заражения в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

По его словам, это позволило властям города принять еще одно решение - с понедельника начинают работать МФЦ. Это очень важный момент, так как в обычное время центры посещали около 70 тыс. человек для получения различных услуг. С 25 мая они заработают на предоставление тех услуг, которые нельзя получить в электронном виде.

"Это важнейший этап снижения ограничений, которые есть в городе", - добавил мэр.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Затем в список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции.

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