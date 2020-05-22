Собянин заявил, что на май придется самая сложная фаза борьбы с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Власти столицы уверены, что самая сложная фаза борьбы с распространением коронавируса выпадет на май. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

"Несмотря на позитивные факторы, мы видим - цифры госпитализации еще высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, так как на начало мая пришелся пик вируса. Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май", - сказал Собянин.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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