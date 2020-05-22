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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы снимут ограничения на массовые мероприятия в самую последнюю очередь

Власти Москвы снимут ограничения на массовые мероприятия в самую последнюю очередь - заммэра.

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Пандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве установили распространителя фейка об умерших от коронавируса в обсерваторе
Женщина пояснила, что является модератором группы в социальной сети, а информацию разместила для привлечения новых подписчиков
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