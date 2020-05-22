Расписание пригородных поездов Белорусского направления МЖД изменится 23 и 24 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Белорусского направления Московской железной дороги изменится в выходные дни, 23 и 24 мая в связи с путевыми работами на участке Фили-Кунцево. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.

"В предстоящие выходные 23 и 24 мая изменится расписание некоторых пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги. Это связано с путевыми работами на новой станции МЦД-1 "Славянский бульвар", строительство которой находится на завершающем этапе. У некоторых пригородных поездов, в том числе МЦД и Усовского направления, изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте. Электрички в направлении области будут следовать без остановок на станциях Баковка, Немчиновка, Сетунь, Тестовская, Беговая", - говорится в сообщении.

Технологические "окна" назначены на выходные дни, чтобы сохранить привычное расписание и количество пригородных поездов в будни. Несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, а некоторые поезда выведут из расписания. На время работ движение поездов будет организовано по соседним путям, отмечает пресс-служба Центральной ППК.

Также компания напоминает об изменениях в расписании на МЦД-2 в выходные дни мая и обращает внимание на то, что с 15 апреля необходим цифровой пропуск для проезда в общественном транспорте в Москве и Московской области, в том числе на все пригородные электропоезда. Также с 12 мая стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.