Разработчики усовершенствовали онлайн-проект #Москвастобой

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Культурно-познавательный онлайн-проект #Москвастобой, созданный столичным комитетом по туризму, полностью обновился. Теперь он доступен по новому адресу москвастобой.рф и стал более информативным, ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мы обновили онлайн-проект #Москвастобой. Изучать Москву, ее ведущие музеи, знаковые культурные и выставочные проекты стало еще удобнее и увлекательнее. На сайт проекта #Москвастобой можно попасть с нового адреса москвастобой.рф. Все интернет-пользователи, кто привык заходить по адресу stayhome.moscow, будут автоматически перенаправляться на обновленную версию", - говорится в сообщении.

Экскурсии и виртуальные активности на #Москвастобой теперь вынесены в специальные карточки, нажав на которые можно сразу попасть на страницу выбранной культурной площадки. С главной страницы сайта легко перейти на один из четырех разделов: "Гастрономия", "Образование", "Образ жизни" и "Культура". Некоторые из них включают в себя несколько подкатегорий. Например, в разделе "Культура" для удобства весь контент собран по темам: архитектура, спектакли, музеи и экскурсии.

"Обновленный сайт проекта москвастобой.рф продолжит пополняться новыми экскурсиями и трансляциями, а также расскажет онлайн о культурных проектах города. Сегодня на нем опубликовано уже более 500 видео, включая видео-прогулки, мастер-классы, лекции, мультфильмы, цирковые шоу и оперные подборки", - говорится в сообщении.

О проекте

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте проекта можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. В проекте участвуют более 50 культурных площадок, их количество постоянно увеличивается. За время работы культурного проекта #Москвастобой его сайт посетили более 900 тысяч раз. Планируется, что вскоре появится английская версия ресурса.