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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве провели более 50 тыс. тестов на антитела к коронавирусу

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что обследования проводят методом случайной выборки

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 50 тысяч жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу по программе правительства столицы. Об этом сообщил журналистам в субботу руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Действительно, 15 мая в Москве началось масштабное исследование популяционного иммунитета, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Проводится оно правительством Москвы. На сегодняшний день мы имеем более 50 тысяч обследований москвичей. Это обследования методом случайной выборки. 50 тысяч - это только начало", - сказал Хрипун.

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