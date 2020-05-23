В Москве провели более 50 тыс. тестов на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 50 тысяч жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу по программе правительства столицы. Об этом сообщил журналистам в субботу руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Действительно, 15 мая в Москве началось масштабное исследование популяционного иммунитета, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Проводится оно правительством Москвы. На сегодняшний день мы имеем более 50 тысяч обследований москвичей. Это обследования методом случайной выборки. 50 тысяч - это только начало", - сказал Хрипун.