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В Москве на территории бывшего завода "Серп и молот" горят два неэксплуатируемых здания

Площадь пожара составляет около 55 кв. м

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Два неэксплуатируемых здания горят на территории бывшего завода "Серп и молот" в Москве, общая площадь пожара составляет около 55 кв. метров. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"На территории бывшего завода "Серп и молот" происходит загорание в двух заброшенных зданиях. Общая площадь [пожара] составляет порядка 55 кв. метров. По предварительным данным, горит строительный мусор на 1-м и 2-м этажах. В одном из зданий площадь пожара составляет около 25 кв. метров, в другом - 30 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в одном из горящих зданий обнаружены два очага возгорания.

Информацию о возгорании ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. "Поступила информация о возгорании в двух неэксплуатируемых здания. Подробности выясняются", - сказали в главке.

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