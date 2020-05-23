Пожар на территории завода "Серп и молот" в Москве потушен

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Возгорание строительного мусора в двух неэксплуатируемых зданиях на территории бывшего завода "Серп и молот" в Москве ликвидировано. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

В главке уточнили, что информация о пожаре на улице Золоторожский Вал, дом 11, строение 1, поступила в 10:20. По прибытии пожарных было установлено, что горит мусор в двух неэксплуатируемых зданиях. "Принятыми мерами пожар был локализован в 10:45 в первом здании, и в 10:50 - во втором. В 10:57 возгорание в первом здании было ликвидировано на площади 30 кв. метров, во втором здании оно ликвидировано на площади 20 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекались пять единиц техники и 21 человек личного состава.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что общая площадь пожара составляет около 55 кв. метров. По данным источника, в одном из горящих зданий обнаружены два очага возгорания.