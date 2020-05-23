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Более 400 волонтеров-медиков помогают в больницах и поликлиниках Москвы

Около 80 из них работают с тяжелобольными пациентами

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Врачам и медицинским сестрам в больницах и поликлиниках Москвы пришли на помощь более 400 волонтеров-медиков, из них около 80 взяли на себя заботу о самых тяжелых больных. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Больше 400 волонтеров-медиков из всех московских медицинских ВУЗов приходят на помощь врачам в столичных больницах и поликлиниках. Особенно важны их руки в реанимациях и "красных зонах", около 80 представителей Московского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" работают с самыми тяжелобольными пациентами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие студенты пошли в медицинские организации именно добровольцами, начиная помогать с 24 марта в больнице в Коммунарке.

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