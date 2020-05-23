Средняя цена за поездку в такси в первом квартале 2020 года снизилась в Москве на 7%

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сумма среднего чека за поездку в такси составила в Москве 417 рублей в первом квартале 2020 года, что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Средний чек за поездку в такси по Москве в первом квартале 2020 года составил 417 рублей - на 7% меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за первый квартал 2019 года средний чек за поездку в такси составил 448 рублей.

Ранее замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин сообщил ТАСС, что водители московских такси проверяют у пассажиров пропуска, необходимые для поездки в условиях действия режима повышенной готовности, с помощью приложения "Помощник Москвы" непосредственно в автомобиле. При этом он отметил, что по дороге автомобиль могут остановить полицейские, которые попросят у всех пассажиров паспорта и пропуска. Они сверят указанный в коде маршрут и маршрут такси, в случае несовпадения будет выписан штраф.

Приложение "Помощник Москвы" заработало в августе 2015 года. Сервис позволяет жителям столицы быстро фиксировать нарушения правил дорожного движения, в том числе правил парковки. Пользователи фотографируют машину нарушителя и отправляют фотографии через приложение. Затем информация поступает в госорганы для анализа и вынесения постановления о штрафе.