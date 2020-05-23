Роспотребнадзор провел в Москве с 1 мая 4,1 тыс. проверок объектов торговли и транспорта

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 4,1 тыс. проверок на нарушение норм профилактики коронавируса проведено на объектах транспорта и торговли в Москве, нарушения обнаружены в 1,22 тыс. мест. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Ведомство проверяет работающие объекты Москвы и тех, что возобновят работу с 25 мая. Проверяются места, которые представляют эпидемиологическую опасность как для работников, так и посетителей: транспорт и транспортная инфраструктуры, торговля и общественное питание, ЖКХ, промпредприятия, стройки.

"С 1 мая управлением проведено 4 166 мероприятий по контролю соблюдения противоэпидемического режима на объектах города, в том числе 3 679 мониторинговых мероприятий, в ходе которых нарушения установлены на 1 224 объектах (в 33,2% случаях), и 487 проверок, все с нарушениями", - говорится в сообщении

Чаще всего нарушения обнаруживаются в продуктовых магазинах (51%), на транспорте (31%), непродовольственных магазинах (29%), в общепите (24%), магазинах детскими товарами (26%), реже на промышленных объектах (16%).

За 22 мая специалистами управления проведено 145 мониторинговых обследований, в ходе которых в 40 случаях установлены нарушения, и проведено 37 проверок, все с нарушениями. Было закрыто шесть объектов торговли. Основные нарушения - нет разметки для соцдистанции, не проводилось измерение температуры сотрудников, отсутствие бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха, запаса дезинфицирующих средств, антисептиков, запаса масок и перчаток.

С 25 мая возобновят работу 88 МФЦ и начнется оказание услуг каршеринга на срок не менее пяти дней. Роспотребнадзор проверил 11 МФЦ в разных административных округах, нарушений не выявлено. Также проверены объекты каршеринга и 11 пунктов мойки и дезинфекции используемого каршерингом автотранспорта, по результатам мониторинга всем хозяйствующим субъектам выданы предписания и рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям.