В Новой Москве при обрушении лестничного марша в строящемся доме пострадал рабочий

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Рабочий пострадал в результате обрушения лестничного марша в строящемся доме в ЖК "Скандинавия-Юг" в Новой Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В Новой Москве на стройке ЖК "Скандинавия-Юг", строение 5, произошло обрушение лестничного марша в строящемся доме на уровне 9-го этажа. Пострадал один рабочий, он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, на место происшествия прибыли две машины скорой помощи, также работают спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.